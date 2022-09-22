Осака снялась с турнира в Токио

Действующая чемпионка снялась с турнира в Токио перед матчем второго круга. Первый она прошла на отказе Дарьи Сэвилл, которая травмировалась во втором гейме.

В четвертьфинал вышла Майя.

На официальном сайте WTA причиной отказа Осаки названа болезнь. Агентство AFP отмечает, что у японки проблемы с мышцами живота.

«Мне очень жаль, что сегодня я не смогу участвовать в соревнованиях. Для меня большая честь играть на этом турнире перед потрясающими японскими болельщиками. Для меня это был и всегда будет особенный турнир, и я хотела бы выйти сегодня на корт, но организм мне не позволил. Спасибо за поддержку на этой неделе, увидимся в следующем году», – сказала Осака.

Она трижды выходила в финал за четыре последних участия в турнире.

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