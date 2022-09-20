Даниил Медведев: «Побыть №1 – это как выиграть «Большой шлем». Ты этого добился, и никто этого уже не отнимет»

прокомментировал то, что был первой ракеткой мира.

«Первая строчка рейтинга была скорее мечтой, чем амбицией. До 22-23 лет я вообще о ней не думал.

Я смотрел на Роджера, Рафу, Новака и говорил себе: «Это не для меня». Но когда ты доходишь до топ-5, то начинаешь задумываться. И, конечно, когда я выиграл свой первый «Большой шлем» в Нью-Йорке, то оказался недалеко от Новака. Тогда первая строчка стала реалистичной целью.

Побыть №1 – это как выиграть «Большой шлем». Ты этого добился, и никто этого у тебя уже не отнимет. Я выиграл , трофей у меня дома, и он останется там навсегда – если, конечно, никто не украдет. То же самое с первой строчкой. Я до нее добрался, и это реальность навсегда.

Но когда ты до нее добрался, нужно оставить все это позади и думать о будущем. В теннисе все быстро меняется».

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