Даниил Медведев: «Для меня наступает очень важная часть сезона. Почему бы не набрать 2500-3000 очков?»

Даниил Медведев рассказал, как отреагировал на потерю статуса первой ракетки мира.

«Честно говоря, я мало что почувствовал. Рейтинг – следствие твоих результатов, и если взять, например, американское лето, то я не набрал достаточно очков, чтобы остаться №1 или даже №2 или №3. Рууд и Алькарас, а также Надаль, выигравший два «Шлема» в этом году, набрали гораздо больше очков. Так что все логично.

У меня нет никаких чувств по этому поводу, нет причин плакать. Я могу только сказать себе, что нужно лучше работать, если я хочу вернуться туда в будущем».

Также он поделился ожиданиями от выступления на турнирах в закрытом помещении.

«Для меня наступает очень важная часть сезона. Мне очень нравится играть в зале, поэтому в этой части сезона вижу одни плюсы. Покрытия везде разные, нужно адаптироваться.

Безусловно, Париж и итоговый – самые крупные старты [до конца сезона]. Я сыграю на трех турнирах перед Парижем. У меня большая мотивация. Это единственная часть сезона, когда ты играешь, не готовясь к «Большому шлему».

Australian Open стартует вскоре после окончания сезона, так что уверенности лучше набраться еще в конце года. Это лучший способ подготовиться к новому сезону и особенно к Australian Open. Для меня важно набрать как можно больше очков на турнирах в зале, чтобы в Мельбурне быть посеянным как можно выше.

Если учитывать все турниры, в которых я приму участие, то можно набрать 3750 очков. Конечно, достичь этого будет почти невозможно, но 2500, 3000 – почему бы и нет? Было бы здорово так закончить год.

Если мне удастся набрать много очков, то, может быть, у меня появится шанс вернуть себе первую строчку в следующем году».

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