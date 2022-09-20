Медведев об Алькарасе: «Он с самого начала карьеры творит совершенно безумные вещи. Просто нелепые»

прокомментировал достижения , который выиграл и сместил его на первой строчке рейтинга.

«Он самый молодой №1 в истории, и это обо многом говорит, потому что в истории тенниса было много великих чемпионов. Но он с самого начала карьеры творит совершенно безумные вещи. Просто нелепые.

Ему всего 19 лет, но уровень тенниса у него безумный, и он это знает. Летом казалось, что у него проблемы, он проиграл Норри и Полу, пережил тяжелые моменты. Но в Нью-Йорке он проводил пятисетовик, заканчивал в три утра, восстанавливался, выиграл трофей и стал №1.

Поздравляю Карлоса. Он мне очень нравится. Приятный парень, мы часто общаемся. У меня пока не было возможности его лично поздравить, но скоро я это сделаю».

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