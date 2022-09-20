Алькарас о целях на конец сезона: «Выиграть итоговый ATP и Кубок Дэвиса. Было бы здорово закончить год №1»

Теги US Open Кубок Дэвиса ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о планах и целях после группового этапа Кубка Дэвиса. Он поехал на командный турнир сразу после победы на US Open.

«Сейчас я хочу забыть о теннисе и на несколько дней отключиться от спорта. Немного отдохну с близкими, с друзьями и семьей. Постараюсь пожить как обычный парень, я люблю проводить время с друзьями.

До конца сезона у меня еще несколько турниров, но ясно, что одни из главных целей – выиграть итоговый ATP и Кубок Дэвиса. Было бы здорово закончить год №1. Раз я уже на этом месте, то намерен упорно работать, чтобы оставаться первым как можно дольше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные