Кубок Дэвиса. Канада вышла в финальный этап, ранее это сделали Италия, Нидерланды, США, Австралия и Германия

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Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Это уже сделали Италия, Нидерланды, США, Австралия и Германия. В субботу к ним присоединилась Канада.

Кубок Дэвиса

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты
Италия x W   2-0 5-1 11-5
Аргентина L x L 0-3 2-7 7-14
Хорватия L W 2-1 5-4 12-10
Швеция   W 1-1 2-1 8-7

 

Аргентина – Хорватия – 0:3

Себастьян Баес – Борна Гойо – 1:6, 6:3, 3:6

Франсиско Серундоло – Борна Чорич – 4:6, 6:7

Максимо Гонсалес/ Орасио Себальос – Никола Мектич/ Мате Павич – 2:6, 5:7

 

Группа B

 

Команда  SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты
Испания x   W L 1-1 4-2 10-7
Южная Корея   x  L 0-2 1-2 6-8
Сербия  W W 2-1 4-5 9-10
Канада W  W L 2-1 5-4 11-11

 

Канада – Сербия – 1:2

Габриэль Диалло – Ласло Дьере – 2:6, 2:6

Феликс Оже-Альяссим – Миомир Кецманович – 6:3, 6:4

Алексис Галарнеу/ Вашек Поспишил – Миомир Кецманович/ Филип Краинович – 1:2, канадцы снялись

 

Группа C

 

Команда  FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты
Франция x W 1-2 4-5 12-10
Германия W x   W 2-0 4-2 9-7
Австралия W   W 2-0 5-1 10-4
Бельгия L L L 1-2 2-7 6-16

 

Франция – Бельгия – 2:1

Ришар Гаске – Майк Гирц – 6:3, 6:3

Бенжамен Бонзи – Давид Гоффен – 3:6, 7:5, 3:6

Николя Маю/ Артур Риндеркнеш – Сандер Жилль/ Йоран Флиген – 6:3, 7:6

 

Группа D

 

Команда  USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты
США x W W L 2-1 5-4 11-12
Великобритания L x    L 0-2 2-4 7-9
Казахстан   0-2 1-4 7-9
Нидерланды W W W 3-0 6-3 15-8

 

США – Нидерланды – 1:2

Томми Пол – Тэллон Грикспор – 5:7, 6:7

Тэйлор Фриц – Ботик ван де Зандшульп – 4:6, 6:7

Раджив Рам/ Джек Сок – Уэсли Коольхоф/ Матве Мидделькооп – 4:6, 7:6, 6:4

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