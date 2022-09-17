Кубок Дэвиса. Канада вышла в финальный этап, ранее это сделали Италия, Нидерланды, США, Австралия и Германия

Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Это уже сделали Италия, Нидерланды, США, Австралия и Германия. В субботу к ним присоединилась Канада.

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты Италия x W W 2-0 5-1 11-5 Аргентина L x L L 0-3 2-7 7-14 Хорватия L W x W 2-1 5-4 12-10 Швеция W L x 1-1 2-1 8-7

Аргентина – Хорватия – 0:3

Себастьян Баес – Борна Гойо – 1:6, 6:3, 3:6

Франсиско Серундоло – Борна Чорич – 4:6, 6:7

Максимо Гонсалес/ Орасио Себальос – Никола Мектич/ Мате Павич – 2:6, 5:7

Группа B

Команда SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты Испания x W L 1-1 4-2 10-7 Южная Корея x L L 0-2 1-2 6-8 Сербия L W x W 2-1 4-5 9-10 Канада W W L x 2-1 5-4 11-11

Канада – Сербия – 1:2

Габриэль Диалло – Ласло Дьере – 2:6, 2:6

Феликс Оже-Альяссим – Миомир Кецманович – 6:3, 6:4

Алексис Галарнеу/ Вашек Поспишил – Миомир Кецманович/ Филип Краинович – 1:2, канадцы снялись

Группа C

Команда FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты Франция x L L W 1-2 4-5 12-10 Германия W x W 2-0 4-2 9-7 Австралия W x W 2-0 5-1 10-4 Бельгия L L L x 1-2 2-7 6-16

Франция – Бельгия – 2:1

Ришар Гаске – Майк Гирц – 6:3, 6:3

Бенжамен Бонзи – Давид Гоффен – 3:6, 7:5, 3:6

Николя Маю/ Артур Риндеркнеш – Сандер Жилль/ Йоран Флиген – 6:3, 7:6

Группа D

Команда USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты США x W W L 2-1 5-4 11-12 Великобритания L x L 0-2 2-4 7-9 Казахстан L x L 0-2 1-4 7-9 Нидерланды W W W x 3-0 6-3 15-8

США – Нидерланды – 1:2

Томми Пол – Тэллон Грикспор – 5:7, 6:7

Тэйлор Фриц – Ботик ван де Зандшульп – 4:6, 6:7

Раджив Рам/ Джек Сок – Уэсли Коольхоф/ Матве Мидделькооп – 4:6, 7:6, 6:4