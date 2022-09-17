Кубок Дэвиса. Канада вышла в финальный этап, ранее это сделали Италия, Нидерланды, США, Австралия и Германия

Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.
Это уже сделали Италия, Нидерланды, США, Австралия и Германия. В субботу к ним присоединилась Канада.
Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия
13 – 18 сентября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|ITA
|ARG
|CRO
|SWE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|W
|W
|2-0
|5-1
|11-5
|Аргентина
|L
|x
|L
|L
|0-3
|2-7
|7-14
|Хорватия
|L
|W
|x
|W
|2-1
|5-4
|12-10
|Швеция
|W
|L
|x
|1-1
|2-1
|8-7
Аргентина – Хорватия – 0:3
Себастьян Баес – Борна Гойо – 1:6, 6:3, 3:6
Франсиско Серундоло – Борна Чорич – 4:6, 6:7
Максимо Гонсалес/ Орасио Себальос – Никола Мектич/ Мате Павич – 2:6, 5:7
Группа B
|Команда
|SPA
|KOR
|SRB
|CAN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|W
|L
|1-1
|4-2
|10-7
|Южная Корея
|x
|L
|L
|0-2
|1-2
|6-8
|Сербия
|L
|W
|x
|W
|2-1
|4-5
|9-10
|Канада
|W
|W
|L
|x
|2-1
|5-4
|11-11
Канада – Сербия – 1:2
Габриэль Диалло – Ласло Дьере – 2:6, 2:6
Феликс Оже-Альяссим – Миомир Кецманович – 6:3, 6:4
Алексис Галарнеу/ Вашек Поспишил – Миомир Кецманович/ Филип Краинович – 1:2, канадцы снялись
Группа C
|Команда
|FRA
|GER
|AUS
|BEL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|L
|L
|W
|1-2
|4-5
|12-10
|Германия
|W
|x
|W
|2-0
|4-2
|9-7
|Австралия
|W
|x
|W
|2-0
|5-1
|10-4
|Бельгия
|L
|L
|L
|x
|1-2
|2-7
|6-16
Франция – Бельгия – 2:1
Ришар Гаске – Майк Гирц – 6:3, 6:3
Бенжамен Бонзи – Давид Гоффен – 3:6, 7:5, 3:6
Николя Маю/ Артур Риндеркнеш – Сандер Жилль/ Йоран Флиген – 6:3, 7:6
Группа D
|Команда
|USA
|GBR
|KAZ
|NED
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|W
|W
|L
|2-1
|5-4
|11-12
|Великобритания
|L
|x
|L
|0-2
|2-4
|7-9
|Казахстан
|L
|x
|L
|0-2
|1-4
|7-9
|Нидерланды
|W
|W
|W
|x
|3-0
|6-3
|15-8
США – Нидерланды – 1:2
Томми Пол – Тэллон Грикспор – 5:7, 6:7
Тэйлор Фриц – Ботик ван де Зандшульп – 4:6, 6:7
Раджив Рам/ Джек Сок – Уэсли Коольхоф/ Матве Мидделькооп – 4:6, 7:6, 6:4