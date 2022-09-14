Доминик Тим: «Я буду много играть в ближайшие несколько недель – планирую выступить на шести-семи турнирах»

Доминик Тим прокомментировал то, что на этой неделе выступает на «Челленджере» в Ренне. В первом круге австриец победил Жиля Симона (4:6, 6:3, 6:2).

«Я приехал сюда третий раз. Мне очень понравился город, и я решил здесь начать серию турниров в зале. Я буду много играть в ближайшие несколько недель – планирую выступить на шести-семи турнирах.

Я постепенно возвращаюсь. В июле дошел до четвертьфинала в Баштаде и Китцбюэле. На US Open я хорошо играл против Каррено-Бусты, но этого просто не хватило для победы. Эти результаты придают мне уверенности перед заключительной частью сезона».

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