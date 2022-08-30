Тим о поражении от Каррено-Бусты: «Все, кто считали меня фаворитом, были далеки от реальности»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал поражение от в первом круге – 5:7, 1:6, 7:5, 3:6.

«По-моему, уровень весь матч был неплохим. С точки зрения напора и ударов это был, наверное, лучший матч после Парижа. Из него можно извлечь много хорошего.

Думаю, все, кто считали меня фаворитом, были далеки от реальности. Пабло проводит отличный сезон, выиграл Монреаль, дважды играл здесь в полуфинале. А я только возвращаюсь.

Так что я извлеку положительное из этого матча и буду двигаться дальше».

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