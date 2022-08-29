Тим о возвращении после травмы: «Я усвоил, что всегда есть свет в конце тоннеля. Даже когда очень больно или кажется, что пути нет»

Бывшая третья ракетка мира рассказал, чему научился за год, который не выступал в туре из-за травм.

«Я усвоил, что всегда есть свет в конце тоннеля. Даже когда кажется, что его нет, даже когда очень, очень трудно, очень больно или кажется, что пути нет. У меня довольно часто было такое чувство, особенно сразу после травмы запястья. Но так или иначе через какое-то время всегда получается сделать небольшой шаг вперед.

Видеть эти маленькие плюсы очень важно, и это касается не только тенниса или спорта, но и всей жизни».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе