Котов о тратах: «После «Ролан Гаррос» подарил себе 13-й iPhone. Маме зимой купил шубу»

106-я ракетка мира Павел Котов рассказал о тратах в ATP-туре.

– Чтобы жить в туре, теннисистам, по их словам, нужно $ 200 тысяч в год. Сейчас этого много, мало или достаточно?

– Сегодня этого достаточно. Не знаю, что будет в будущем.

– Хотя это сумма 2016 года.

– Знаете, сумма осталась актуальной. В этих рамках приблизительно существую и я. Но мне кажется, что я даже более скромно живу – в пределах $100 000. Потому что турниры играю поскромнее, чем те же из топ-50. Я же играл только одну «пятисотку», вторая будет в октябре в Нур-Султане.

– Сколько приходится тратить в год и на что?

– В пропорциях – 50 на 50. Половина – тренеры по теннису, ОФП, своей семье отдаю из этого бюджета. Другие $ 50 тысяч – перелеты и гостиницы. Сейчас тем более это что-то с чем-то. Очень дорого стоит.

– Ваши коллеги и выбирают локации поудобнее.

– Да, есть такой момент. Если клуб, например, в той же самой Германии, Франции, эта логистика проще, это и стоит подешевле, хотя не могу сказать, что намного. И ближе добираться. Но у меня идет тренировочный процесс месяц в Москве, у себя, и затем уезжаю на месяц минимум – играю четыре-пять турниров подряд. В последнее время с марта были поездки по восемь недель. Два месяца до «Ролан Гаррос», потом вернулся в Москву, потому что у меня нет никакого вида на жительство или резидентства, только обычная шенгенская туристическая виза. С ней, судя по всему, в следующем году будут большие проблемы, так как она у меня заканчивается.

– Проблемы? ATP поможет?

– Что будет, узнаю в январе. Тогда и будет известно, помогут или нет. Но надеюсь. Если что, у меня есть американская виза – делал ее для US Open. Поеду в США играть. Начал этот процесс за два месяца до «Шлема». Поставили за один рабочий день на три года. Конечно, очень повезло. Ее же поставили Александру Шевченко, Борису Собкину и Наталье Вихлянцевой – вообще всей семье.

– То есть на себя буквально ничего не остается?

– На данный момент на себя очень мало. После «Ролан Гаррос», куда прошел в основную сетку, как и на US Open, подарил себе 13-й iPhone.

– А родителям?

– Папе тоже подарил телефон, маме зимой купил шубу. Больших подарков пока еще не дарил – не хватает средств. Если что-то и зарабатываю, то очень скромно.

– Роман Сафиуллин рассказывал, что не может позволить ни машины, ни квартиры.

– Я в еще более плачевной ситуации, потому что у Ромы хотя бы ATP Cup был – там много денег заработал. Я не участвовал по своей дурости – не сделал ни вакцинации, ни визы. А играл бы, попал по рейтингу, так как оказалось, что заболели Аслан Карацев и Андрей Рублев. Мог бы спокойно играть. Когда-нибудь сложится. Всех денег не заработаешь, – сказал Котов в интервью «Чемпионату».

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