Павел Котов: «Многие говорят, что, тренируясь в России, невозможно играть на профессиональном уровне. Но я ни одной недели не тренировался за границей»

106-я ракетка мира Павел Котов рассказал, как пытается закрепиться в туре, тренируясь в России.

– Быть топом и тренироваться в России – не две параллельные реальности?

– Многие говорят, что, тренируясь в России, невозможно играть на профессиональном уровне. Я лично могу сказать, что ни одной недели не тренировался за границей. Всегда занимался только в России: в клубе «Будь здоров» около 11 последних лет. На мой взгляд, это один из самых лучших клубов в России: много кортов – 17. Из них девять – хардовые крытые, восемь – открытые с разными покрытиями: по четыре хардовых и грунтовых. Кроме кортов есть тренажерный зал и для ОФП. Пока не хватает бассейна, но, надеюсь, скоро будет. Много где в клубах играл турниры, так что мне есть с чем сравнить.

– В чем разница с европейской системой?

– К сожалению, кортов мало практически во всех российских клубах, как и игроков, с кем можно сыграть. Да и теннис, в отличие от Европы, не такой популярный спорт.

– Откровение. Популярнее не становится?

– Я этого не замечаю. Может, и становится. Так как есть достаточно много в профессиональном туре парней из России, кто хорошо играет. Но на данный момент не настолько популярен, как в Европе. Простой пример. Проводится какой-нибудь «Челленджер» в Европе – даже не турнир ATP. Очень много людей придут смотреть теннис, расслабляться, отдыхать как зритель. Если в России же будет проводиться, очень мало людей придут смотреть.

– Вы из поколения Рублева, Медведева, Хачанова. Как-то можно запараллелить ваши истории?

– Мы тянемся за ними, хотим на том же уровне играть, на каком играют парни.

– Может, их отъезд стал определяющим? Приходили такие мысли?

– Нет, мысли такие не приходили. Самое главное, чтобы тренировки были под тебя. Если ты поедешь в какую-то обычную европейскую академию, то там никто тебя специально не будет тренировать. Ты никому не будешь нужен. Смысла ехать нет. Соответственно, здесь у меня все подстроено под мои проблемы, тренируют только то, что нужно мне. Это самое важное, – сказал Котов в интервью «Чемпионату».

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