Виландер об Алькарасе: «Никогда не видел такого быстрого игрока»

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал уровень Карлоса Алькараса. Сегодня 19-летний испанец сыграет в финале US Open.
«По-моему, я никогда не видел такого быстрого игрока – особенно, когда он делает первые два шага.
И он физически сильный, поэтому добегает до мяча, сохраняя равновесие. У него очень умелые руки, поэтому он быстро добегает до мяча и может с ним что-то сделать.
Он очень творческий, очень силен с обеих сторон – и с форхенда, и с бэкхенда. Он умеет пробивать справа континентальной хваткой, держа ракетку прямо. Мало кто так умеет.
Он умеет все во всех аспектах. И я не знаю, как он все это делает психологически. Ему 19 лет, а он способен все это делать, это невероятно».
Алькарас и Рууд играют за титул US Open и первую строчку рейтинга. Онлайн
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