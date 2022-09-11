Виландер об Алькарасе: «Никогда не видел такого быстрого игрока»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал уровень . Сегодня 19-летний испанец сыграет в финале .

«По-моему, я никогда не видел такого быстрого игрока – особенно, когда он делает первые два шага.

И он физически сильный, поэтому добегает до мяча, сохраняя равновесие. У него очень умелые руки, поэтому он быстро добегает до мяча и может с ним что-то сделать.

Он очень творческий, очень силен с обеих сторон – и с форхенда, и с бэкхенда. Он умеет пробивать справа континентальной хваткой, держа ракетку прямо. Мало кто так умеет.

Он умеет все во всех аспектах. И я не знаю, как он все это делает психологически. Ему 19 лет, а он способен все это делать, это невероятно».

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