US Open: Ига Швентек — Онс Жабер прямая трансляция

Финальный поединок женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису состоится 10 сентября. В нем сойдутся первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и пятая ракетка рейтинга Онс Жабер из Туниса. Матч пройдет на стадионе имени Артура Эша, начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут увидеть на сайте Sports.ru.

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Прогноз на матч Швентек – Жабер

Ига Швентек в целом уверенно прошла всю турнирную дистанцию. Были некоторые сложности в матче против Юле Нимайер, где пришлось играть три сета, в остальных случаях для победы ей хватало двух. Полуфинал оказался самым сложным не только из-за статуса матча. Арина Соболенко тоже показывала хороший теннис на протяжении всего турнира. Она даже взяла первую партию, но Ига перевернула ход поединка и не оставила сопернице шансов в двух других. Итог — 3 : 6, 6 : 1, 6 : 4. Теперь у польской теннисистки есть отличный шанс впервые выиграть US Open.

Онс Жабер не просто так находится на пятой строчке мирового рейтинга WTA, она регулярно доходит до решающих стадий различных турниров. Однако в ответственных матчах происходит что-то непонятное. Ее уверенность, напор улетучиваются, появляются проблемы с психологией, что выливается в поражение. В ее 28 лет на счету Онс всего три титула WTA, а на турнирах Большого шлема проигрыши, когда до победы остается сыграть два-три матча. Высшее ее достижение — финал Уимблдона, на US Open она его повторила. Теперь остается одно — справиться с нервами и вспомнить, что в ее карьеры есть победы над Игой Швентек.

Таких побед две. Соперницы встречаются с 2019 года и провели четыре матча. На харде они играли дважды и тут у них тоже ничья — одержано по одной победе. Букмекеры отдают предпочтение первой ракетке мира. «Лига Ставок» предлагает на победу Швентек коэффициент 1,53, успех Жабер оценивается коэффициентом 2,55. Но нужно учесть, что в полуфинальном матче котировки были примерно такие же не в пользу Онс.

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