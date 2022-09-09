Швентек — Жабер прогноз на финал US Open 2022

US Open 2022 подошел к кульминации в женском одиночном разряде. На стадионе имени Артура Эша 10 сентября в матче за трофей US Open на центральный корт выйдут первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и теннисистка из Туниса Онс Жабер. Финальный поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть Швентек – Жабер

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Ига Швентек может выиграть второй титул турнира Большого шлема в этом году, весной она победила на Roland Garros, и третьего такого титула в своей карьере. Она уже довольно продолжительное время находится на первой строчке мирового рейтинга, набрав в два раза больше очков, нежели ближайшая преследовательница, а после US Open разрыв еще больше увеличится. В полуфинале Швентек в трех партиях взяла верх над Ариной Соболенко. Онс Жабер второй раз подряд будет играть в финале мэйджора. В Лондоне на Уимблдоне она была фаворитом, но неожиданно проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана. Теперь фаворитом будет ее соперница, и все может сложиться наоборот, но для этого Онс нужно сыграть свой лучший матч в карьере. Неожиданно легко она прошла Каролин Гарсию в полуфинале, тут есть не только заслуга туниски. Было видно, что Гарсия просто перегорела перед возможностью впервые выйти в финал турнира Большого шлема.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2022 году — 56/7

победы/поражения Швентек на харде — 34/5

рейтинг ATP Жабер — 5

победы/поражения Жабер в 2022 году — 44/13

победы/поражения Жабер на харде — 21/10

Факты и статистика перед матчем Швентек — Жабер

Швентек продолжает играть успешно в матчах с теннисистками из первой десятки рейтинга WTA, на ее счету девять подряд таких побед. Онс Жабер выиграла четыре из пяти последних матчей против теннисисток, чьи котировки были выше.

Статистика личных встреч Швентек — Жабер

Ига и Онс встречались на кортах четыре раза, у обоих по две победы. Дважды играли на харде и выиграли по одному разу. В Вашингтоне в 2019 году сильнее была Швентек в трех сетах, а в 2021 году в Цинциннати верх взяла Жабер в двух партиях.

Прогноз на матч Швентек — Жабер

Статус Иги Швентек говорит сам за себя, но в матче он не поможет. Победить Онс будет очень сложно, тем более туниска обязательно учтет ошибки, совершенные на Уимблдоне. Букмекеры справедливо считают, что шансы польки выше, «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,53, на победу Жабер — 2,55.

Наш прогноз: примерно такие же котировки не в пользу Жабер были и в прошлом поединке против Гарсии, но в финал вышла Онс. Против Швентек ей будет очень сложно. Скорее всего, мы увидим все три сета, где Жабер вновь упустит возможность взять титул.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022