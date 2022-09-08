Плишкова о поражении от Соболенко: «Так бывает. Она играла потрясающе, а я чувствовала себя потерянной»

Каролина Плишкова прокомментировала поражение от Арины Соболенко в четвертьфинале US Open.Чешка уступила 1:6, 6:7.

«Начало матча было ключевым – я позволила ей слишком много и просто не могла войти в игру.

Я вообще сыграла не так, как в последних двух матчах. Например, с Азаренко я выглядела совсем по-другому. Арина играла суперагрессивно, отлично подавала. Мы раньше не встречались, когда она была в такой форме.

Бывают дни, когда соперница играет потрясающе, а у тебя ничего не складывается. Я была не в своей тарелке и просто потерялась.

Но все же я старалась побороться во втором сете. Надеялась, что прибавлю и как-нибудь перехвачу инициативу, потому что на тай-брейках бывает разное. Но нужно отдать ей должное.

В целом я провела хороший турнир. Во время американской серии я играла намного лучше, чем в начале и середине сезона. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и играть так же, как на этом турнире».

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