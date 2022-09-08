Пегула о том, что с пивом пришла на пресс-конференцию: «Мне нужно пописать на допинг. И это помогает снять боль поражения»

Джессика Пегула, проигравшая Иге Швентек в четвертьфинале US Open (3:6, 6:7), прокомментировала то, что пришла с пивом на пресс-конференцию.

– Мне нужно пописать на допинг. И это помогает снять боль поражения (улыбается).

– Удастся ли вам извлечь позитив из своих выступлений на «Больших шлемах» в этом сезоне?

– Если честно, не знаю. Есть чувство впустую потраченного времени. Да, я должна быть позитивной, но в то же время, #####, три четвертьфинала. Извините, но это отстой. Полный отстой.

Хотела бы я прорваться здесь, на домашнем «Шлеме», но, похоже, нет. Я бы хотела, чтобы мне не пришлось играть с Игой в каждом четвертьфинале или с Эш Барти, которые, как выяснилось, очень редко проигрывают. Так что это просто отстой.

Я хорошо выступала в этом году на «Шлемах». И знаю, что осталось еще несколько турниров. Но прямо сейчас я немного опустошена и мне грустно. Проигрывать – отстой. Я очень хотела, чтобы сегодня все было по-другому.

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