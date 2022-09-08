Швентек выиграла восьмой подряд матч у топ-10, не отдав в них ни сета

Теги US Open WTA Джессика Пегула Эшли Барти Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале US Open обыграла восьмую Джессику Пегулу – 6:3, 7:6.

Для польки это был 20-й матч против соперниц из топ-10, и она одержала13-ю победу. В этом году ее баланс с десяткой – 8:1.

Она выиграла у топ-10 восемь матчей подряд, причем не отдала в них ни сета и только в двух проиграла больше четырех геймов. Последнее поражение на таком уровне она потерпела в январе на турнире в Аделаиде – от на тот момент №1 Эшли Барти.

В полуфинале US Open Швентек сыграет с №6 Ариной Соболенко.

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