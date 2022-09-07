US Open: Каролина Плишкова — Арина Соболенко прямая трансляция

В третьем четвертьфинальном матче женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису сойдутся чешская спортсменка Каролина Плишкова и теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. Матч US Open пройдет на стадионе имени Артура Эша и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Плишкова – Соболенко

Каролина Плишкова знает как побеждать. В своей карьере 30-летняя спортсменка на каждом из турниров Большого шлема играла в полуфиналах, доходила до финала на Уимблдоне и US Open, но взять титул ей так пока и не удалось. Сейчас Каролина в мировом рейтинге WTA занимает 22 позицию. На текущем турнире она сыграла три поединка, состоящих из трех партий. В первом круге она победила польку Магду Линетт в третьем сете на тай-брейке. В третьем круге была сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии, а в предыдущем матче обыграла Викторию Азаренко. Теперь на ее пути еще одна белорусская теннисистка.

Арина Соболенко находится на шестой строчке мирового рейтинга. Свой максимум она показала в прошлом году дойдя до полуфиналов Уимблдона и US Open. Сейчас она стремится не только повторить прошлогоднее достижение, но и превзойти его. Арина чередует двухсетовые и трехсетовые поединки. В первом круге она легко обыграла Кейтерин Харрисон. Затем упорной выдалась борьба с эстонкой Кайей Канепи — победа в решающей партии 6 : 4, в третьем круге Кларе Бюрель Арина отдала только два гейма. В предыдущей встрече Соболенко обыграла Даниэль Коллинс, уступив в первом сете.

Соперницы с 2018 года встречались четыре раза и одержали по две победы. На харде прошло два поединка и тут тоже между ними ничья 1 : 1. Понаблюдаем, в чью сторону склонится чаша весов в четвертьфинале. «Лига Ставок» считает фаворитом Соболенко — коэффициент 1,81, коэффициент на победу Плишковой — 2,02.

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