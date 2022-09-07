Кириос о травме колена: «Оно простреливало, когда я делал разножку. Но в конце матча я чувствовал себя прекрасно»

Ник Кириос рассказал о травме колена, которая беспокоила его во время матча с Кареном Хачановым (5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6). Австралиец брал медицинский перерыв после первого сета.

«Да, просто болит колено. Конечно, я много играл в теннис последние пару месяцев. Просто так вышло, может, из-за особенностей корта.

Колено простреливало, когда я делал разножку, но в итоге стал чувствовать себя лучше после того, как мне нанесли разогревающую мазь. У всех сейчас есть такие маленькие проблемы, ничего серьезного.

К третьему, четвертому и пятому сету боль отпустила. Физически я стал чувствовать себя великолепно. Если честно, в конце матча я чувствовал себя прекрасно, просто был эмоционально на нуле».

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