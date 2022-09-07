Кириос о поражении от Хачанова: «Чувствую себя дерьмово. Подвел столько людей»

Ник Кириос прокомментировал поражение от Карена Хачанова в четвертьфинале US Open. Австралиец уступил 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6.

– Такие поражения причиняют боль. Чувствую себя дерьмово. Подвел столько людей.

Теперь я сыграю в Токио и на других турнирах, но мне кажется, что только «Большие шлемы» имеют значение. Так что нужно начать все сначала. Нужно дождаться Australian Open.

Я просто опустошен. Это душераздирающий момент. Не только для меня, но и для всех, кого я знаю, кто желает мне победы.

– Можешь рассказать об эмоциях и чувствах, которые ты испытывал в этом матче?

– Я только прихожу в себя. Физически я чувствовал себя не очень, но к концу матча все стало хорошо.

Я абсолютно опустошен. Но нужно отдать должное Карену. Он боец, он воин. Сегодня он очень хорошо подавал. Он лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. То, как он находил свои точки под давлением, было нереально.

Он хорошо провел ключевые розыгрыши. Но это неважно. Для меня есть только два пути – либо все, либо ничего. Либо дойти до конца и победить, либо провалиться. Сейчас мне кажется, что я просто завалил весь турнир, такие ощущения.

Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал

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