Хачанов о том, что Кириос ломал ракетки после их матча: «После рукопожатия я на него не смотрел. Только увидел, как ракетки летят. Но я ему сочувствую»

Карен Хачанов прокомментировал то, что Ник Кириос сломал две ракетки после их матча на US Open.

«Это больно. Ему больно проигрывать, и мне было бы так же, если бы я проиграл. Тяжело проигрывать в пяти сетах, потому что ты выложился на максимум. Поэтому трудно принять поражение.

Если честно, после рукопожатия я на него не смотрел. Только увидел, как ракетки летят. Но я ему сочувствую, да».

Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал

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