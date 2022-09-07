Хачанов о том, что Кириос ломал ракетки после их матча: «После рукопожатия я на него не смотрел. Только увидел, как ракетки летят. Но я ему сочувствую»

Теги US Open ATP Ник Кириос Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал то, что Ник Кириос сломал две ракетки после их матча на US Open.

«Это больно. Ему больно проигрывать, и мне было бы так же, если бы я проиграл. Тяжело проигрывать в пяти сетах, потому что ты выложился на максимум. Поэтому трудно принять поражение.

Если честно, после рукопожатия я на него не смотрел. Только увидел, как ракетки летят. Но я ему сочувствую, да».

Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные