Хачанов о выходе в полуфинал US Open: «Я это сделал. Я это сделал!»

прокомментировал выход в полуфинал . В 1/4 он обыграл – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо.

(Стадион поддерживает). Теперь вы меня любите, спасибо, я ценю. (По ходу матча почти весь стадион болел за Кириоса – Sports.ru).

Это был безумный матч. Я такого и ожидал и был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить.

Трудно объяснить, что я думал в пятом сете. Просто старался оставаться сосредоточенным. У меня были шансы в четвертом сете, но он провел потрясающий тай-брейк. Что тут поделать? Можно только остаться на корте, собраться и постараться выиграть пятый сет.

Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог одержать победу».

Также Хачанов ответил, чего ждет от полуфинала против .

«Я бы хотел выиграть (смеется). Чем дальше проходишь, тем больше ожиданий. И я сделал шаг вперед, впервые прошел в полуфинал. Мне нечего терять».

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