Хачанов о выходе в полуфинал US Open: «Я это сделал. Я это сделал!»

Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал US Open. В 1/4 он обыграл Ника Кириоса – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.
«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо.
(Стадион поддерживает). Теперь вы меня любите, спасибо, я ценю. (По ходу матча почти весь стадион болел за Кириоса – Sports.ru).
Это был безумный матч. Я такого и ожидал и был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить.
Трудно объяснить, что я думал в пятом сете. Просто старался оставаться сосредоточенным. У меня были шансы в четвертом сете, но он провел потрясающий тай-брейк. Что тут поделать? Можно только остаться на корте, собраться и постараться выиграть пятый сет.
Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог одержать победу».
Также Хачанов ответил, чего ждет от полуфинала против Каспера Рууда.
«Я бы хотел выиграть (смеется). Чем дальше проходишь, тем больше ожиданий. И я сделал шаг вперед, впервые прошел в полуфинал. Мне нечего терять».
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