Жабер — Томлянович прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Онс Жабер из Туниса и австралийка Айла Томлянович сегодня, 6 сентября, сойдутся в первом четвертьфинальном поединке женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису. Матч состоится на стадионе имени Артура Эша, начало — не ранее 21:00 по московскому времени.

Если судить только по рейтингу WTA, то спортсменки находятся в разных весовых категориях. Жабер занимает пятую позицию, Томлянович на сегодняшний день 46-я. В целом сезон удачнее проводит туниска, она в этом году играла в финале Уимблдона. На текущем US Open она пока не испытывала серьезных проблем с соперницами, лишь в третьем круге довела дело до третьего сета в матче с Шелби Роджерс. Томлянович может занести себе в актив победу над Барборой Крейчиковой и Сереной Уильямс, а четвертом круге она победила Веронику Кудерметову в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Жабер — 5

победы/поражения Жабер в 2022 году — 42/13

победы/поражения Жабер на харде — 14/8

рейтинг ATP Томлянович — 46

победы/поражения Томлянович в 2022 году — 32/20

победы Томлянович на харде — 18/11

Факты и статистика перед матчем Жабер — Томлянович

После финала Уимблдона Онс Жабер ни на одном турнире WTA не смогла пройти дальше второго круга, но она умеет набирать форму к мэйджорам. Соперницы Айлы Томлянович в пяти последних матчах подряд были фаворитами, но она смогла выиграть четыре из них.

Статистика личных встреч Жабер — Томлянович

Соперницы встречались дважды и оба раза на грунтовом покрытии. Жабер в обоих случаях была сильнее.

Прогноз на матч Жабер — Томлянович

Букмекеры отдают предпочтение Жабер, но в то же время в пользу Томлянович говорят победы над статусными соперницами. Она доказала, что умеет терпеть и ждать ошибок. Онс нужно быть очень внимательной, чтобы победить. «Лига Ставок» предлагает на победу туниски коэффициент 1,47, на выигрыш австралийки — 2,70.

Наш прогноз: по итогам турнира Айла уже поднимется в рейтинге, но достичь Жабер не сможет. Вряд ли сможет она преодолеть ее сопротивление и в предстоящем матче. Онс должна победить в трех сетах.

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