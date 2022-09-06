Плишкова о непредсказуемости женского тура: «У мужчин сейчас немного похожая история. Наконец так не только у девочек»

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова высказалась о конкуренции в WTA-туре.

«Это продолжается уже пару лет. Нет никого, кто способен выигрывать каждую неделю. Да, Ига доминировала в первой половине года.

Очень сложно делать это в течение всего сезона, потому что уровень сейчас намного выше, чем в былые годы, когда по сетке могли доставаться более слабые соперницы. Теперь такого нет. Уже в первом круге можно проиграть, если ты не готов. Проиграть сейчас можно кому угодно.

Да, тур стал более непредсказуемым. У мужчин сейчас немного похожая история. Наконец так не только у девочек (улыбается).

Конечно, остались и те, кто стабильно доходят до второй недели. Но стало много новых победителей. Мы стали говорить о давлении, о травмах – все вышло наружу.

Так что все стало непредсказуемо. Думаю, людям это интересно. Скучно, когда кто-то в туре выигрывает все подряд. Непредсказуемость – это хорошо».

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