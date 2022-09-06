Гауфф — Гарсия прогноз на четвертьфинал US Open 2022

В ночь с 6 на 7 сентября на Открытом чемпионате США по теннису в четвертьфинальном матче на центральный корт турнира — стадион имени Артура Эша выйдут американка Кори Гауфф и Каролин Гарсия из Франции. Матч начнется не ранее 02:00 по московскому времени.

Кори Гауфф 18-летняя теннисистка, которая подает большие надежды. Некоторые прочат ей славу Серены Уильямс, но забегать вперед пока рано. Несмотря на выход в финал Roland Garros 2022 12-й ракетке мира нужно постоянно подтверждать свои амбиции. До четвертьфинала она не встречала упорного сопротивления от соперниц, и все матчи завершила в двух сетах. Каролин Гарсия, по ее признанию, находится в лучшей своей форме, подтверждение тому матчи на US Open. Она, как и Гауфф, обыгрывала соперниц в двух партиях, но в отличие от Кори не играла тай-брейки.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Гауфф — 12

победы/поражения Гауфф в 2022 году — 34/16

победы/поражения Гауфф на харде — 19/10

рейтинг ATP Гарсии — 17

победы/поражения Гарсии в 2022 году — 40/16

победы Гарсии на харде — 16/8

Факты и статистика перед матчем Гауфф — Гарсия

Кори Гауфф в последнее время не удаются матчи против фаворитов. В четырех подряд таких поединках она проигрывала. В последнее время Каролин Гарсии успешно играет матчи на хардовом покрытии. В 12 таких поединках подряд она одержала победу.

Статистика личных встреч Гауфф — Гарсия

Между собой спортсменки играли два раза, и в обеих встречах выигрывала американка. Причем оба поединка проходили на харде: в 2021 году в Индиан-Уэллсе и в феврале 2022 года в Дохе.

Прогноз на матч Гауфф — Гарсия

Видя какую форму набрала к US Open Каролин Гарсия, аналитики в букмекерских конторах отдают ей небольшое преимущество. «Лига Ставок» предлагает на победу француженки коэффициент 1,78, победа американки оценивается коэффициентом 2,04.

Наш прогноз: в пользу Каролин Гарсии опыт и уверенность в своих силах. Все-таки психологически Кори Гауфф может не выдержать давления соперницы. Юная американка обязательно навяжет борьбу, матч может затянуться до трех сетов, но Гарсия в итоге победит и выйдет в полуфинал.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022