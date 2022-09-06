Надаль о том, как травмы повлияли на выступление на US Open: «Можно долго жаловаться, но это ничего не изменит»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, сказались ли травмы на его подготовке к US Open. Накануне испанце проиграл в четвертом круге Фрэнсису Тиафу (4:6, 6:4, 4:6, 3:6).

«Можно долго жаловаться, но это ничего не изменит. Можно думать, что если бы я не получил травму, то выиграл бы . Может, выиграл бы еще что-то в прошлом. А может, проиграл бы, потому что не обрел бы такую внутреннюю силу, как после всех этих травм.

Это часть моей карьеры. Много раз все шло как надо, иногда неожиданно, как в , на .

Конечно, у меня не было идеальной подготовки. Но ведь на других турнирах все сложилось даже без нее.

Нельзя искать оправдания, нужно быть достаточно самокритичным. Только так можно прогрессировать и находить решения.

Если честно, я здорово тренировался на неделе перед турниром, но когда начались соревнования, мой уровень упал. Это правда. Не знаю, по какой причине, может, из-за психологических проблем, связанных со многими событиями последних месяцев.

Но это не имеет значения. В конце концов, единственное, что произошло, – я вышел в четвертый круг и встретился с игроком, который оказался лучше меня. И поэтому лечу домой».

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