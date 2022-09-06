Рафаэль Надаль: «Не знаю, когда вернусь на корт»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил на вопрос о своем расписании в конце сезона.

«Не знаю, когда вернусь на корт. Я должен быть готов психологически. Когда почувствую, что снова готов соревноваться, я вернусь».

Напомним, жена Надаля Мария Франциска ждет ребенка. Перед US Open испанская пресса сообщила, что она находится в больнице и несколько недель должна провести под наблюдением врачей. Надаль после второго круга прокомментировал: «Неважно, какие появлялись новости о состоянии моей жены, могу вам сказать, что она в порядке».

Надаль заявлен на выставочный , который пройдет 23-26 сентября в Лондоне.

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