Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не дойдут до финала US Open

Теги Рафаэль Надаль US Open ATP Даниил Медведев Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или Каспер Рууд могут стать первой ракеткой мира по итогам US Open.

Даниил Медведев, который сейчас возглавляет рейтинг 12-ю неделю подряд, проиграл в 1/8 финала и в итоге окажется не выше третьего места (его точно обойдут Надаль и Алькарас).

Надаль станет №1, если Алькарас и Рууд не дойдут до финала.

Алькарас станет №1, если:

  • выиграет титул;
  • проиграет в финале кому-то, кроме Рууда.

Рууд станет №1, если:

  • выиграет титул;
  • проиграет в финале кому-то, кроме Алькараса.

Надаль в прошлый раз был первым в начале сезона-2020, Алькарас никогда не поднимался выше четвертого места (но гарантированно дебютирует в топ-3), Рууд – выше пятого.

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