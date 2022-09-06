Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не дойдут до финала US Open

, или могут стать первой ракеткой мира по итогам .

, который сейчас возглавляет рейтинг 12-ю неделю подряд, проиграл в 1/8 финала и в итоге окажется не выше третьего места (его точно обойдут Надаль и Алькарас).

Надаль станет №1, если Алькарас и Рууд не дойдут до финала.

Алькарас станет №1, если:

выиграет титул;

проиграет в финале кому-то, кроме Рууда.

Рууд станет №1, если:

выиграет титул;

проиграет в финале кому-то, кроме Алькараса.

Надаль в прошлый раз был первым в начале сезона-2020, Алькарас никогда не поднимался выше четвертого места (но гарантированно дебютирует в топ-3), Рууд – выше пятого.

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