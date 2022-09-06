Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не дойдут до финала US Open

Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или Каспер Рууд могут стать первой ракеткой мира по итогам US Open.
Даниил Медведев, который сейчас возглавляет рейтинг 12-ю неделю подряд, проиграл в 1/8 финала и в итоге окажется не выше третьего места (его точно обойдут Надаль и Алькарас).
Надаль станет №1, если Алькарас и Рууд не дойдут до финала.
Алькарас станет №1, если:
- выиграет титул;
- проиграет в финале кому-то, кроме Рууда.
Рууд станет №1, если:
- выиграет титул;
- проиграет в финале кому-то, кроме Алькараса.
Надаль в прошлый раз был первым в начале сезона-2020, Алькарас никогда не поднимался выше четвертого места (но гарантированно дебютирует в топ-3), Рууд – выше пятого.
Комментарии