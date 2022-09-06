Ни один чемпион ТБШ не вышел в четвертьфинал US Open

В четвертьфинал US Open не вышел ни один победитель «Больших шлемов».

На турнире стартовали:

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль (выбыл в 1/8 финала);

чемпион US Open-2014 Марин Чилич (1/8 финала);

прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев (1/8 финала);

трехкратный чемпион ТБШ Энди Маррей (третий круг);

чемпион US Open-2020 Доминик Тим (первый круг);

трехкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка (первый круг).

Четвертьфиналистами стали:

(лучший результат на ТБШ – четвертьфинал)

(четвертьфинал);

(финал);

(финал);

(финал);

(четвертьфинал);

Карлос Алькарас (четвертьфинал);

(четвертьфинал).

В четвертьфинале не будет ни одного победителя «Большого шлема» третий раз в Открытой эре. Такое уже происходило на «Уимблдоне»-2003 (выиграл Роджер Федерер) и US Open-2020 (выиграл Тим).

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