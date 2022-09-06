Ни один чемпион ТБШ не вышел в четвертьфинал US Open

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В четвертьфинал US Open не вышел ни один победитель «Больших шлемов».

На турнире стартовали:

  • 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль (выбыл в 1/8 финала);
  • чемпион US Open-2014 Марин Чилич (1/8 финала);
  • прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев (1/8 финала);
  • трехкратный чемпион ТБШ Энди Маррей (третий круг);
  • чемпион US Open-2020 Доминик Тим (первый круг);
  • трехкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка (первый круг).

Четвертьфиналистами стали:

В четвертьфинале не будет ни одного победителя «Большого шлема» третий раз в Открытой эре. Такое уже происходило на «Уимблдоне»-2003 (выиграл Роджер Федерер) и US Open-2020 (выиграл Тим).

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