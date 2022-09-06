Ни один чемпион ТБШ не вышел в четвертьфинал US Open

В четвертьфинал US Open не вышел ни один победитель «Больших шлемов».
На турнире стартовали:
- 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль (выбыл в 1/8 финала);
- чемпион US Open-2014 Марин Чилич (1/8 финала);
- прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев (1/8 финала);
- трехкратный чемпион ТБШ Энди Маррей (третий круг);
- чемпион US Open-2020 Доминик Тим (первый круг);
- трехкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка (первый круг).
Четвертьфиналистами стали:
- Карен Хачанов (лучший результат на ТБШ – четвертьфинал)
- Андрей Рублев (четвертьфинал);
- Ник Кириос (финал);
- Маттео Берреттини (финал);
- Каспер Рууд (финал);
- Янник Синнер (четвертьфинал);
- Карлос Алькарас (четвертьфинал);
- Фрэнсис Тиафу (четвертьфинал).
В четвертьфинале не будет ни одного победителя «Большого шлема» третий раз в Открытой эре. Такое уже происходило на «Уимблдоне»-2003 (выиграл Роджер Федерер) и US Open-2020 (выиграл Тим).
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