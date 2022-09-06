Алькарас – самый молодой теннисист Открытой эры, который вышел в два подряд четвертьфинала US Open

Четвертая ракетка мира победил в 1/8 финала (6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3).

В решающем сете Алькарас отыграл ранний брейк.

Он выиграл шесть из семи пятисетовиков в карьере. Единственное поражение – от Маттео Берреттини в третьем круге Australian Open-2022.

19-летний испанец третий раз в карьере вышел в четвертьфинал ТБШ (US Open-2021, «Ролан Гаррос»-2022).

Он самый молодой игрок, который вышел в два подряд четвертьфинала US Open, после 18-летних Лью Хоада в 1952-м и Кена Роузоулла в 1953-м. Таким образом, Алькарас – самый молодой, кто добился этого в Открытой эре.

Теперь он поборется за выход в первый в карьере полуфинал ТБШ с Янником Синнером. Итальянец ведет 2:1 в личных встречах на уровне .

По итогам турнира Алькарас дебютирует в топ-3.

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