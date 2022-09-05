Рублев о гонке за первую строчку рейтинга ATP: «Не особо слежу, потому что в ней не участвую»

11-я ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал борьбу за первую строчку рейтинга ATP. По итогам US Open №1 могут стать Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.
«Я не особо за ней слежу, потому что в ней не участвую (улыбается). Я думаю: пусть разбираются, пусть на них это давит. Мне даже лучше – так они все будут больше нервничать.
Если №1 станет тинейджер, как Чарли [Алькарас], это будет нереально. Думаю, в его случае это только вопрос времени. Даже если сейчас не получится, потом будет еще много шансов».
Кто сменит Медведева на первом месте рейтинга? Надаль – лидер в борьбе, против него Алькарас и Рууд
Рублев – второй игрок из России в 1/4 финала US Open. Ему не помешали ни жарища, ни дождь, ни вареный Норри
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