Медведев потеряет первую строчку рейтинга после US Open

Первая ракетка мира проиграл в четвертом круге – 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

Медведев впервые с 2018 года проиграл на US Open раньше полуфинала. Тогда он уступил в третьем раунде.

Россиянин не защитил прошлогодний титул и по итогам турнира потеряет первую строчку рейтинга.

Он пробудет на первом месте 16 недель – это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.

12 сентября №1 станет либо , либо , либо .

Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе