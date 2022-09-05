Медведев потеряет первую строчку рейтинга после US Open

Теги Рафаэль Надаль рейтинги US Open Ник Кириос Даниил Медведев Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Нику Кириосу в четвертом круге US Open – 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

Медведев впервые с 2018 года проиграл на US Open раньше полуфинала. Тогда он уступил в третьем раунде.

Россиянин не защитил прошлогодний титул и по итогам турнира потеряет первую строчку рейтинга.

Он пробудет на первом месте 16 недель – это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.

12 сентября №1 станет либо Рафаэль Надаль, либо Карлос Алькарас, либо Каспер Рууд.

Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога

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