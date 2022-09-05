Медведев потеряет первую строчку рейтинга после US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Нику Кириосу в четвертом круге US Open – 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.
Медведев впервые с 2018 года проиграл на US Open раньше полуфинала. Тогда он уступил в третьем раунде.
Россиянин не защитил прошлогодний титул и по итогам турнира потеряет первую строчку рейтинга.
Он пробудет на первом месте 16 недель – это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.
12 сентября №1 станет либо Рафаэль Надаль, либо Карлос Алькарас, либо Каспер Рууд.
Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе