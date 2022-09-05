Рублев о том, что всегда подолгу раздает автографы после матчей: «Это самый легкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис»

прокомментировал то, что 20 минут раздавал автографы после выхода в четвертьфинал US Open. Его спросили, почему он регулярно тратит так много времени на общение с болельщиками.

«Во-первых, это самый легкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис. Поэтому я так делаю.

И мне это не становится скучно, потому что для меня это уже часть работы. Как восстановление или разминка, или пресс-конференция. И нужно быть благодарным за то, что есть в твоей работе».

Рублев – второй игрок из России в 1/4 финала US Open. Ему не помешали ни жарища, ни дождь, ни вареный Норри

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе