Рублев о том, что всегда подолгу раздает автографы после матчей: «Это самый легкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что 20 минут раздавал автографы после выхода в четвертьфинал US Open. Его спросили, почему он регулярно тратит так много времени на общение с болельщиками.

«Во-первых, это самый легкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис. Поэтому я так делаю.

И мне это не становится скучно, потому что для меня это уже часть работы. Как восстановление или разминка, или пресс-конференция. И нужно быть благодарным за то, что есть в твоей работе».

Рублев – второй игрок из России в 1/4 финала US Open. Ему не помешали ни жарища, ни дождь, ни вареный Норри

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