Рублев второй раз в сезоне и шестой раз в карьере вышел в 1/4 финала «Шлема»

Теги Рафаэль Надаль US Open ATP Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Кэмерон Норри Теннис

Андрей Рублев в четвертом круге US Open обыграл девятую ракетку мира Кэмерона Норри – 6:4, 6:4, 6:4.

Рублев 40-й раз встретился с игроком топ-10 и одержал 16-ю победу. В этом году он выиграл у десятки три матча из пяти.

Кроме того, на турнирах «Большого шлема» он прошел соперника из топ-10 впервые с US Open-2020, а в целом выиграл у противников такого уровня четвертый матч из 11. Примечательно, что все четыре победы он одержал в Нью-Йорке.

Рублев шестой раз в карьере и второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Большого шлема». На US Open он это сделал третий раз.

В 1/2 россиянин не проходил никогда. Теперь он сыграет с Рафаэлем Надалем или Фрэнсисом Тиафу.

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