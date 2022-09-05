Рублев об уверенной победе над Норри: «Он мне немного помог. Но это US Open, это «Большой шлем», все нервничают, все устали, все хотят победить»

прокомментировал победу над в четвертом круге – 6:4, 6:4, 6:4. Его спросили, как ему удалось выиграть так быстро.

«(Указывает на часы на корте). Мы играли два с половиной часа – не то чтобы очень быстро (Рублев не учел, что матч дважды прерывался из-за дождя, и время не останавливалось – Sports.ru).

Да, было сложно. Мы давно знакомы, в последнем матче он меня победил. Так что я выходил на корт с настроем, что нужно показывать максимум.

Я провел хороший матч, а Кэмерон, может быть, был немного уставшим. В некоторых моментах он мне помог. Но это US Open, это «Большой шлем», все нервничают, все устали, все хотят победить. Это нормально. В итоге мне удалось победить в трех сетах, и я очень рад».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе