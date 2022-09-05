Рублев об уверенной победе над Норри: «Он мне немного помог. Но это US Open, это «Большой шлем», все нервничают, все устали, все хотят победить»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Кэмерон Норри Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Кэмероном Норри в четвертом круге US Open – 6:4, 6:4, 6:4. Его спросили, как ему удалось выиграть так быстро.

«(Указывает на часы на корте). Мы играли два с половиной часа – не то чтобы очень быстро (Рублев не учел, что матч дважды прерывался из-за дождя, и время не останавливалось – Sports.ru).

Да, было сложно. Мы давно знакомы, в последнем матче он меня победил. Так что я выходил на корт с настроем, что нужно показывать максимум.

Я провел хороший матч, а Кэмерон, может быть, был немного уставшим. В некоторых моментах он мне помог. Но это US Open, это «Большой шлем», все нервничают, все устали, все хотят победить. Это нормально. В итоге мне удалось победить в трех сетах, и я очень рад».

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