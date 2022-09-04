Марин Чилич: «Циципас – невероятный боец, наверное, лучший в туре, его можно сравнить только с Рафой

Бывшая третья ракетка мира поделился мнением о . Хорвата спросили, чем объяснить поражение Циципаса в первом круге .

«Трудно сказать однозначно. Я видел счет по телевизору, первые два сета. Так бывает, не знаю, что могло произойти. Тем не менее потом он играл хорошо. Но проиграл сет и вылетел с турнира, так бывает. Со мной тоже такое случалось, когда я был в лучшей форме в жизни. Принимаешь неверное решение и через 15-20 минут проигрываешь матч, упускаешь возможность. Нужно понимать, что такие возможности выпадают нечасто и ты ради них много работаешь. Так что ему точно тяжело.

Что мне в нем нравится, так это огромная сила воли. Он невероятный боец, наверное, лучший в туре, его можно сравнить только с Рафой. Я уверен, что он вернется и добьется больших успехов».

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