Рублев о том, как матч с Шаповаловым скажется на следующем: «Лучше всего – выигрывать. Неважно как: 5 сетов, 3 сета, главное – выигрывать. Остальное не имеет значения»

11-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча против в 1/8 финала . Счет в личных встречах 1:1.

– Конечно, будет трудный матч. Тем более последнюю встречу я ему проиграл.

Он заставляет тебя лишний раз рисковать. Если рискуешь, обычно больше ошибаешься. Он играет очень низко, выдерживает длинные розыгрыши. Очень хорошо двигается. Так что будет трудный матч с длинными розыгрышами. Психологически и физически затратный. Чтобы его победить нужно играть очень умно.

– Беспокоитесь, что такой изматывающий матч против Шаповалова может повлиять на следующий?

– Если честно, не знаю. Во-первых, у меня есть полтора дня на восстановление. Думаю, можно успеть.

У меня бывали разные ситуации. Например, я доходил до четвертьфинала, не проиграв ни сета, а потом в середине матча чувствовал себя совершенно никаким. Все мои матчи были трехсетовыми, я сыграл меньше всех до четвертьфинала.

Иногда я играл затяжные матчи, приехав с другого турнира, но в четвертьфинале чувствовал себя точно так же.

Никогда не знаешь, что лучше. Лучше всего – выигрывать матчи. Неважно как – пять сетов, три сета, главное выигрывать. Остальное не имеет значения.

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