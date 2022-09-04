Рублев о том, как победил Шаповалова после 3 упущенных матчболов: «Говорил себе: «Закончи матч, борись до конца, чтобы не было сожалений»

прокомментировал победу над в третьем круге – 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 7:6. В пятом сете он упустил три матчбола на подаче в гейме при счете 5:4.

«Конечно, это был безумный матч. Денис тоже заслужил победу. Мы оба заслужили. Я считаю, что в таких матчах нет проигравшего. Хотя, конечно, это игра, так что кто-то должен быть. Но мы оба заслужили победу.

Нельзя сказать, что кто-то был лучше, а кто-то – хуже. Может быть, у него было чуть больше шансов, чем у меня, – особенно в пятом сете.

В целом нереальный матч. Я очень рад, что смог выиграть – хотя я и не сумел оформить победу 6:4, когда подавал в пятом сете и у меня были матчболы. Но я еще больше горжусь тем, что после этого все равно сумел выиграть.

Казалось, что матч уже закончен, но пришлось начинать заново. И это очень неприятное ощущение. Но потом я начал думать, что если дам волю этим чувствам, то проиграю 5:7, а потом буду жалеть, что не боролся до конца.

Так что я говорил себе: «Закончи матч, борись до конца, чтобы не было сожалений». В итоге мне удалось победить. Так что я вдвойне горжусь собой».

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