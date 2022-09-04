Рублев впервые выиграл решающий тай-брейк на «Шлеме» и четвертый раз вышел во вторую неделю US Open

в третьем круге обыграл – 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 7:6. В пятом сете он упустил три матчбола, подавая на победу при счете 5:4, но взял решающий тай-брейк со счетом 10-7.

Рублев второй раз на этом US Open и пятый раз в карьере выиграл пятисетовый матч (проиграл семь).

Кроме того, он провел 29-й решающий тай-брейк и выиграл его 15-й раз. На «Большом шлеме» он это сделал впервые.

В субботу россиянин второй раз отыгрался с 1:2 по сетам (первый был против на -2020, где он ушел с 0:2 по партиям).

Рублев четвертый раз вышел во вторую неделю US Open и девятый раз – на «Больших шлемах» вообще.

Дальше он сыграет с .

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