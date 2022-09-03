US Open: Карлос Алькарас — Дженсон Бруксби прямая трансляция

Сегодня, 3 сентября, в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису встретятся испанец Карлос Алькарас и американец Дженсон Бруксби.

Матч пройдет в рамках дневной программы на центральном корте турнира — стадионе имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карлос Алькарас в свои 19 лет является четвертой ракеткой мира и второй в Испании, уступая только Рафаэлю Надалю. Он смог за короткий срок ворваться в элиту мирового тенниса и в прошлом году на своем первом US Open сразу вышел в четвертьфинал. Сейчас его амбиции распространяются дальше. В первом круге Алькарас прошел Себастьяна Баеса, тот не доиграл матч из-за травмы. Во втором в трех сетах перпеиграл Федерико Корию.

Дженсон Бруксби в мировом рейтинге идет на 43-й позиции, в Соединенных Штатах он шестая ракетка страны. Дженсон на два года старше своего предстоящего соперника. В прошлом году на US Open он смог пробиться в четвертый круг соревнований. На этот раз в первом круге он не завершил свой матч по причине травмы оппонента Душана Лайовича, во втором в трех сетах переиграл Борну Чорича из Хорватии.

Соперники встретятся между собой впервые. По мнению букмекеров, большое преимущество на стороне испанца, на его победу «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,25, успех американца оценивается коэффициентом 4,00.

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