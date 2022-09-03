Серена Уильямс: «У меня впереди такое яркое будущее. Для мира я еще супермолодая, так что хочу пожить, пока ноги еще носят»

Серена Уильямс рассказала, не передумала ли завершать карьеру.

«Я не знаю. Я об это не думаю. Хотя я всегда любила Австралию (улыбается).

Очевидно, что я еще способна. Но требуется и многое другое. А я уже готова быть мамой, изучать новые версии Серены.

Для мира я еще супермолодая, так что хочу пожить, пока ноги еще носят.

Завтра я точно буду отдыхать, а потом проводить время с дочкой. Я ее от себя далеко не отпускаю, провожу с ней почти каждый день. Но ей из-за моей карьеры приходилось очень тяжело, так что будет приятно побыть с ней, поделать вещи, которыми мы не могли заниматься.

У меня впереди такое яркое будущее. Еще мне помогло то, что случился ковид. Это позволило посмотреть, какой будет жизнь без тенниса. А в прошлом году я получила травму и пропустила год. Так что увидела, каково будет просыпаться, если тебе не нужно идти в зал.

Так что не знаю. Но завтра я точно иду в караоке».

Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое

Серена Уильямс – величайшая в истории?

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