«Это слезы счастья. Наверное. Не знаю». Серена заплакала в интервью после, вероятно, последнего матча в карьере

Серена Уильямс поблагодарила болельщиков, родных и команду после, вероятно, последнего матча в карьере.

«Боже мой. Спасибо огромное. Вы сегодня были великолепны. Я старалась. Просто Айла сыграла чуть лучше.

Спасибо, папа. Я знаю, что ты смотришь.

Спасибо, мама (плачет). Боже мой.

Спасибо всем, кто был со мной рядом долгие годы – десятилетия. Буквально десятилетия.

Но началось все с родителей. И они заслуживают все. Я очень им благодарна.

Боже мой. Это слезы счастья. Наверное. Не знаю.

И не было бы Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс существовала.

(Дальше благодарит мужа, дочь и команду).

Было весело. Это было совершенно невероятное путешествие. Я так благодарна всем, кто когда-либо говорил: «Вперед, Серена». Я так благодарна».

Отец сестер Уильямс грабил белых из мести за расизм и воевал с Ку-клукс-кланом. А Серену с Винус сделал теннисистками из-за денег

Серена Уильямс – величайшая в истории?

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