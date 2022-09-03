«Это слезы счастья. Наверное. Не знаю». Серена заплакала в интервью после, вероятно, последнего матча в карьере

Серена Уильямс поблагодарила болельщиков, родных и команду после, вероятно, последнего матча в карьере.
«Боже мой. Спасибо огромное. Вы сегодня были великолепны. Я старалась. Просто Айла сыграла чуть лучше.
Спасибо, папа. Я знаю, что ты смотришь.
Спасибо, мама (плачет). Боже мой.
Спасибо всем, кто был со мной рядом долгие годы – десятилетия. Буквально десятилетия.
Но началось все с родителей. И они заслуживают все. Я очень им благодарна.
Боже мой. Это слезы счастья. Наверное. Не знаю.
И не было бы Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс существовала.
(Дальше благодарит мужа, дочь и команду).
Было весело. Это было совершенно невероятное путешествие. Я так благодарна всем, кто когда-либо говорил: «Вперед, Серена». Я так благодарна».
Отец сестер Уильямс грабил белых из мести за расизм и воевал с Ку-клукс-кланом. А Серену с Винус сделал теннисистками из-за денег
Серена Уильямс – величайшая в истории?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе