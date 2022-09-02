Гаске о матче против Надаля: «Никогда не знаешь, что может произойти. Если бы Шаповалов не валял дурака в Австралии, он мог бы победить»

Француз Ришар Гаске высказался о том, что сыграет против в третьем круге . Надаль выиграл 17 предыдущих личных встреч.

«Возможность сыграть с ним на центральном корте для меня. Нам обоим по 36 лет, но мы по-разному восстанавливаемся. Я выйду, чтобы провести отличный матч, никогда не знаешь, что случится. Если бы Шаповалов не валял дурака в Австралии, он мог бы победить. На «Уимблдоне» Рафа повредил мышцы живота. Нужно выйти и играть, никогда не знаешь, что может произойти».

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