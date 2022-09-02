US Open: Серена Уильямс — Айла Томлянович прямая трансляция

Один из центральных матчей третьего круга женского одиночного турнира на кортах Открытого чемпионата США по теннису состоится в ночь со 2 на 3 сентября между американкой Сереной Уильямс и Айлой Томлянович из Австралии.

Матч US Open начнется на центральном стадионе имени Артура Эша в 02:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте Sports.ru.

Серена Уильямс в свои сорок лет после многочисленных травм и рождения ребенка продолжает удивлять теннисный мир. Шестикратная победительница US Open за последние пару лет низко упала в рейтинге WTA, оказавшись на 605 строчке. Тем не менее в первом круге Серена в двух сетах легко обыграла Данку Ковинич. Во втором была более упорная борьба со второй ракеткой мира Анетт Контавейт из Эстонии, но и тут американка оказалась сильнее в трех сетах.

Айла Томлянович хорватка по происхождению, но с 2014 года выступает за Австралию, являясь первой ракеткой страны и 46-й в рейтинге WTA. Выход в третий круг US Open ее высшее достижение на турнире. В первом круге во втором сете на тай-брейке она смогла обыграть Каролину Мухову, а во втором в трех сетах оказалась сильнее россиянки Евгении Родиной.

Серена и Айла раньше на кортах турниров WTA не пересекались. По мнению букмекеров, фаворит в этой паре американка. На ее успех «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,60, победа Томлянович оценивается коэффициентом 2,35.

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