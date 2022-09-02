US Open: Карен Хачанов — Джек Дрэйпер прямая трансляция

Сегодня, 2 сентября, в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису россиянин Карен Хачанов проведет матч с Джеком Дрэйпером из Великобритании.

Матч состоится на третьем по значимости стадионе турнира Трибуне. Ориентировочное начало поединка не ранее в 20:25 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет увидеть на сайте Sports.ru.

Карен Хачанов на данный момент третья ракетка России и 31-я ракетка в мировом рейтинге. На этом турнире он в третий раз повторил свое лучшее достижение на US Open — выход в третий круг. Сначала он в четырех сетах был сильнее американского теннисиста Дениса Кудлы, а во втором круге переиграл бразильца Тьяго Семедо Монтейро. Теперь Карен впервые в карьере попытается пробиться в четвертый круг US Open.

Джек Дрэйпер четвертая ракетка Великобритании и 53-я в рейтинге ATP, но пока побеждает всех соперников выше статусом причем в трех сетах. В первом круге Джек обыграл первую ракетку Финляндии Эмиля Руусувуори, а во втором довольно неожиданно восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима. Выход англичанина в третий круг US Open его высшее карьерное достижение на турнирах Большого шлема.

Соперники между собой пока не встречались. При этом, наблюдая за успехами Джека на текущем турнире, букмекеры отдают ему небольшое преимущество. «Лига Ставок» предлагает на победу Дрейпера коэффициент 1,67, выигрыш россиянина оценивается коэффициентом 2,21.

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