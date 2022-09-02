US Open: Людмила Самсонова — Александра Крунич прямая трансляция

В третий круг Открытого чемпионата США по теннису смогли пробиться лишь две россиянки: Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Сегодня, 2 сентября, Людмила поборется за выход в четвертый круг турнира с Александрой Крунич из Сербии.

Ориентировочное время начала матча не ранее 22:00 по московскому времени. Все желающие смогут увидеть его прямую видеотрансляцию на сайте Sports.ru.

Людмила Самсонова на сегодняшний день является четвертой ракеткой России, а в рейтинге WTA занимает 35 позицию. Выход в третий круг US Open ее высшее достижение в карьере на этом турнире. В первом круге она нанесла поражение Саре Бейлек в двух сетах, а затем смогла обыграть финалистку прошлогоднего US Open Эмму Радукану из Канады.

Соперница Самсоновой Александра Крунич находится на 96-й строке рейтинга WTA, являясь первой ракеткой Сербии. В 2014 году на кортах Нью-Йорка она смогла выйти в четвертый круг, это ее высшее достижение на всех турнирах Большого шлема. В первом круге Александра смогла обыграть другую россиянку Элину Аванесян, а во втором в трех сетах в упорной борьбе переиграла опытную Барбору Крейчикову из Чехии.

Соперницы встречались между собой лишь один раз, в 2021 году в квалификации Roland Garros. Сильнее тогда была Крунич, но сейчас в ее успех букмекеры верят меньше. «Лига Ставок» на победу Самсоновой предлагает коэффициент 1,18, выигрыш Александры оценивается коэффициентом 4,90.

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