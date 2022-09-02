Швентек о том, стало ли ей легче играть после серии из 37 побед: «Не сказала бы, что легче. Просто по-другому»

Первая ракетка мира Ига Швентек ответила, стало ли ей легче играть после серии из 37 побед.

«Было несколько моментов во время этой серии, когда было определенно тяжело. Было трудно абстрагироваться. Но я была сконцентрирована и плыла по течению со всеми этими победами. Так что я хорошо справлялась.

Я бы сказала, что мне очень понравилось быть в этом положении (улыбается). Сейчас, конечно, меньше мыслей, но, с другой стороны, есть и другие вещи, над которыми нужно работать. В спорте всегда есть что-то, к чему нужно приспособиться или к чему подготовиться. Просто у меня сейчас другие цели и задачи.

Не сказала бы, что стало легче. Просто по-другому».

Психолог помогает Швентек доминировать. Она рассказала об отношении к хейтерам, неэтичных журналистах и умении побеждать

Невероятно – Швентек проиграла впервые с февраля. Ее серия из 37 побед была пятой в истории

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе