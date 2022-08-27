Швентек про Серену: «Она показала, как устрашать тем, что ты №1. Я пытаюсь делать так же»

Первая ракетка мира высказалась о наследии Серены Уильямс.

«Трудно описать парой предложений. Но она столько сделала. Если честно, мне до сих пор не верится, когда я ее вижу. Я снова чувствую себя ребенком, который смотрит теннис. Я всю жизнь за ней наблюдаю. В принципе, она была везде, потому что всегда побеждала и доходила до полуфинала или финала.

Я раньше не думала, что могу играть в похожий теннис, потому что она всегда казалась такой сильной, физически сильнее всех своих соперниц.

Но психологически она показала, как устрашать тем, что ты №1. Я пытаюсь делать так же. Не знаю, получается или нет (улыбается). Посмотрим через пару месяцев, может, в следующем сезоне.

Конечно, она отличный пример. Особенно то, как она одновременно успевает заниматься бизнесом и играть или быть мамой и играть. Это просто потрясающе. Мало кому в спорте это удается.

Здорово, что в нашем спорте есть люди, которые проложили свой путь и показали, что нет ничего невозможного».

Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка

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