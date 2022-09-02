Эванс о том, почему не носит кепку на жаре: «Нет причин – кроме того, как в кепке выглядят мои уши»

Дэн Эванс ответил, есть ли причина, по которой он не носит кепку в жаркую погоду. Во втором круге US Open он обыграл Джеймса Дакворта – 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.

«Нет причин – кроме того, как в кепке выглядят мои уши. Мне всегда нравилась жара. Да, я действительно люблю жару. Я бы предпочел, чтобы было жарко, чем холодно.

Я хорошо себя чувствую физически. Сегодня было не так уж и плохо. А вот в прошлом матче было реально очень жарко и влажно.

Физически все было хорошо, а проблемы были психологические. Я не хотел играть пятый сет и решающий тай-брейк до 10 очков».

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