Корне о том, что Ферро обвинила их бывшего тренера в изнасиловании: «Я сейчас не очень хорошо сплю»

прокомментировала то, что Фиона Ферро обвинила их бывшего тренера в изнасиловании.

Экс-39-я ракетка мира написала заявление на Пьера Бутьера, с которым Корне работала в 2002-2012 годах, а потом в 2018-2019-м.

«Это слишком серьезная тема, чтобы обсуждать ее во время турнира. Конечно, меня это тоже касается – может быть, поэтому я сейчас не очень хорошо сплю.

Конечно, я поддерживаю Фиону. Я написала ей сообщение. Это ужасно для них обоих – особенно для Фионы. Мы все ее поддерживаем, все ее любим. Я надеюсь, потом она сможет спокойно жить.

Он тренировал меня 10 лет, так что неприятно слышать такие вещи. Но я уже была в курсе того, что идет разбирательство. Знала уже несколько месяцев».

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